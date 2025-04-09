«Желание «помочь» молодой травке»: стало известно, зачем люди поджигают поля

С начала 2025 года в Рязанской области зафиксировано 405 загораний сухой травянистой растительности. Сотрудники кафедры географии, экологии и туризма РГУ имени С.А. Есенина провели опрос населения с целью выявления причин поджогов. Результатами с агентством 7info поделился заведующий кафедры Алексей Водорезов.

«Опрос показал, что целью поджогов сухой травы у взрослого населения области являются желание «помочь» расти молодой зеленой травке, борьба с клещами. У подростков — баловство и красивые кадры», — сообщил заведующий кафедрой.

Эколог отметил, вреда от поджогов сухой травы неизмеримо больше. Во-первых, огромное число птиц вьют гнезда именно на земле: жаворонки, пеночки, соловьи. Их дома и птенцы заживо сгорают.

Во-вторых, выгорают сантиметры самого ценного слоя почвы вместе с перегноем — гумусом. На формирование гумуса уходят сотни лет.

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В-третьих, в травяном пожаре умирает бессчетное число полезных человеку насекомых, пауков и других животных, гибнут рано цветущие травы.

«На Жокинском городище на границе Захаровского и Михайловского районов в пожарах предыдущих лет почти уничтожена популяция дикой вишни, занесенной в Красную книгу Рязанской области. А в текущем году выгорел заметный участок заповедной балки у села Кипчаково Кораблинского района», — привел пример Алексей Водорезов.

Напомним, за бесконтрольное сжигание травы предусмотрены штрафы:

— для граждан от 2 000 до 3 000 рублей,

— для должностных лиц от 6 000 до 15000 рублей,

— для юридических от 150 000 до 200 000 рублей,

— для лиц осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 20 000 до 30 000 рублей.

Если в результате пожара собственникам имущества причинен крупный материальный ущерб (свыше 250 тыс. рублей), за указанные деяния наступает уголовная ответственность по ст. 168 УК РФ.