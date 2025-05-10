9 мая, в День Победы, посольство США в Киеве опубликовало экстренное предупреждение. По полученной информации, Украина может подвергнуться масштабной воздушной атаке. Всем американским гражданам, находящимся в стране, рекомендовано при первых звуках тревоги немедленно укрываться в безопасных местах, пишет «Московский комсомолец».

Подобные заявления со стороны американского посольства во время боевых действий не делаются без оснований. Осенью прошлого года произошла схожая ситуация: 20 ноября диппредставительство также выпустило предупреждение, а уже 21 ноября ракетный удар «Орешником» поразил территорию завода «Южмаш» в Днепре. Эта атака вызвала широкий резонанс в украинских и западных СМИ, а также в политических кругах.

Вскоре последовали новые сигналы: 8 и 11 декабря посольство вновь предупреждало о возможных ударах, и уже 13 декабря по украинской инфраструктуре был нанесён массированный удар с использованием около 100 ракет и 200 дронов.

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Теперь предупреждение поступило в один из самых символичных дней — 9 мая. В Киеве не скрывают тревоги: власти опасаются новых ударов. Оптимисты предполагают, что может идти речь лишь о временном закрытии воздушного пространства для ракетных испытаний. Однако более пессимистично настроенные наблюдатели считают: если США вновь бьют тревогу, значит, угроза вполне реальна. Тем более что срок перемирия, объявленного Владимиром Путиным в честь Дня Победы, истекает этой ночью. Следует отметить, что ВСУ это перемирие не соблюдали.

На этом фоне западные страны — в том числе США, Германия, Франция и Великобритания — фактически готовят России ультиматум. Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил возможность начала затяжного перемирия с 11 мая. Предполагается, что первый этап будет включать 30-дневную паузу. По замыслу Запада, Москва не должна требовать прекращения поставок оружия Киеву или приостановки мобилизации в ВСУ. В Кремле эти условия не приняли: пресс-секретарь Дмитрий Песков прямо заявил, что Россия на такие предложения не согласится.

После удара «Орешником» обсуждение угрозы со стороны этого оружия на Западе немного утихло. Появились мнения, что это была разовая демонстрация возможностей, и повторения не будет — якобы запасы таких ракет исчерпаны.

«Орешник» остаётся мощным средством, которое вряд ли будут использовать для рядовых целей. Для обычных задач на фронте достаточно серийных «Искандеров». Если Россия всё же решит применить «Орешник» повторно, то, скорее всего, — только против по-настоящему важной военной или политической цели. Менее значимые объекты, например, производственные цеха по сборке БПЛА, будут уничтожены другими, менее громоздкими средствами.