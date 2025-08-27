«Ждут, что всплывет»: раскрыты детали поисков пропавшего в Босфоре россиянина

Турецкие правоохранители уже не надеются найти живым российского пловца Николая Свечникова, пропавшего в проливе Босфор, сообщил « АиФ » источник.

При этом представители страны заявляли, что на поиски брошены все возможные силы.

«Извините за подробности, но сотрудники правоохранительных органов нам сказали, что они просто ждут, что тело всплывет через два-три дня. Это ужасно, но такова ситуация», — рассказал источник.

Свечников пропал без вести в воскресенье во время межконтинентального заплыва через Босфор, его ищут уже четвертый день. По одной из версий, россиянин утонул, по другой — потерял браслет в воде и вышел на берег вне официальной зоны.

Подруга пловца отметила, что в случае, если браслет попал на берег, это было бы выявлено, даже если бы он его выбросил.