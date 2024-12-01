Воскресенье, 1 декабря, 2024
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Ждите 12 декабря: нумеролог Богданов описал день, когда Россия проявит всю свою мощь

Дата публикации

Валерия Мединская
Изображение от www.slon.pics на Freepik

В последние недели Россия активно показывает миру свою мощь. По мнению нумеролога Павсекакия Богданова, именно это станет важным шагом к тому, чтобы завершить украинский конфликт.

В интервью изданию Life Богданов прокомментировал массированные удары России в конце ноября и назвал ещё одну дату в ближайшем будущем, когда Россия явит всю свою мощь.

По словам эксперта, 24.11.24 и 28.11.24 — это периоды, когда всё полностью подходит к своему логическому завершению. С точки зрения нумерология это хорошие символы.

— Действующий ретроградный Меркурий, в конечном итоге, приводит к сумасшедшей стадии обострения, после которой проявляется холодный мозг. Это очень сильно влияет на людей и на человечество, в том числе на политиков, принимающих решения, — говорит Павсекакий Богданов.

Богданов отмечает, что ещё одно мощное явление силы России мы увидим 12 декабря. Также продемонстрировать свою мощь наши войска могут за два и через два дня после этой даты.

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