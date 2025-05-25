Воскресенье, 25 мая, 2025
22.9 C
Рязань
Семья и отношения

Ждали дочь, родился сын: Наталья стала мамой в четвертый раз в Рязани

Анастасия Мериакри

Рязанский перинатальный центр рассказал историю необычного появления на свет малыша.

В течение всей беременности Наталья ждала рождение очередной девочки. У нее уже растут три дочки. Очередной маленькой принцессе было готово огромное количество как новых, так и оставшихся неиспользованными вещей от старших сестричек.

Каково же было удивление семьи, когда вместо «поздравляем, девочка» маленький человечек, которого выложили на живот мамы, оказался мальчиком. Сказать, что это была неожиданность, ничего не сказать.

Посмотрев на карапуза, имя мама выбрала сразу. Ждали девочку Злату, а родился рыжик Марк. Теперь у Натальи три дочки и лапочка сыночек.

В настоящее время мама и малыш выписаны домой. Наталья отметила, что теперь точно знает, что сестренкам не хватало именно братика.

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Новости России

Военкор Коц сообщил плохую новость после обмена между Россией и Украиной

Украина отдает далеко не всех российских гражданских в рамках...
Новости России

SHOT узнал подробности стрельбы по прохожим в Россоши

До того, как открыть огонь, 38-летний Владимир Токарев  в...
Кино и ТВ

Бузова и Бородина снова вместе, но в новых ролях: что ждать от нового выпуска шоу «Сокровища императора»

Ксения Бородина и Николай Сердюков присоединятся к шоу как новые участники и ворвутся в борьбу за главные сокровища.
Новости России

Что рязанцам сажать на даче в конце мая

Конец мая — время, когда дачник уже не просто мечтает о зелёных грядках, а активно берёт в руки лопату. Почва прогрелась, ночные заморозки отступили. Пора действовать.
Культура и события

Клава Кока выступит в Рязани на закрытии Фестиваля ГТО

Полная программа Фестиваля, который пройдёт на Лыбедском бульваре 23 и 24 мая.

Последние новости

Новости России

12-летнего школьника ранили ножом, мальчик в реанимации

В Верхней Пышме 12-летний мальчик получил два ножевых ранения от одноклассника, полиция проводит проверку.
Новости мира

Названо условие для капитуляции Украины

Американский политик, главный редактор журнала Forbes Стив Форбс заявил, что возможный отказ Дональда Трампа участвовать в будущих переговорах между Россией и Украиной может привести к капитуляции украинской стороны.
Администрация

Более 1 млрд 150 млн потратили на формирование современной городской среды Рязани в 2024 году

Заключены 2-летние муниципальные контракты на благоустройство пешеходных зон ул. Соборная и пл. Соборной, ул. Мюнстерской, Нижний городской парк, Мемориальный комплекс Скорбященского кладбища.
Спорт

Фестиваль ГТО в Рязани завершился концертом Клавы Коки

Для рязанцев организовали мастер-классы, выступления спортивных команд и различные соревнования – армрестлинг, ММА, скейтбординг, мини-футбол и многое другое.
Происшествия

Марихуану и галлюциногенные грибы изъяли у жителя Рязанской области

Вместе со спецназом сотрудники правопорядка задержали подозреваемого мужчину на выходе из дома. В его доме в техническом отсеке печки и в тумбочке нашли пакеты с высушенными фрагментами растений.
Новости России

Мощная вспышка класса Х произошла на Солнце

Вспышка зафиксирована в 04:46 по московскому времени, к 04:52 она достигла пика, в 04:57 завершилась.
Семья и отношения

Фото рязанских молодоженов, сыгравших свадьбу на этой неделе, показал ЗАГС

Каждая любовь — это уникальная история, которая начинается с глубокого доверия и завершается настоящим счастьем.
Интересное

Эффект Трокслера: учёные объяснили, кого люди видят в зеркале во время гадания

Психиатры рассказали, как мозг создает иллюзии при ритуалах с зеркалом. В основе видений лежат эффекты восприятия и психологические механизмы.

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.