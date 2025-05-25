Ждали дочь, родился сын: Наталья стала мамой в четвертый раз в Рязани

Рязанский перинатальный центр рассказал историю необычного появления на свет малыша.

В течение всей беременности Наталья ждала рождение очередной девочки. У нее уже растут три дочки. Очередной маленькой принцессе было готово огромное количество как новых, так и оставшихся неиспользованными вещей от старших сестричек.

Каково же было удивление семьи, когда вместо «поздравляем, девочка» маленький человечек, которого выложили на живот мамы, оказался мальчиком. Сказать, что это была неожиданность, ничего не сказать.

Посмотрев на карапуза, имя мама выбрала сразу. Ждали девочку Злату, а родился рыжик Марк. Теперь у Натальи три дочки и лапочка сыночек.

В настоящее время мама и малыш выписаны домой. Наталья отметила, что теперь точно знает, что сестренкам не хватало именно братика.