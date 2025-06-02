Жаривший шашлык на фоне атаки дронов рязанец попал на видео

Telegram-канал SHOT публикует видео с рязанцем, жарившем шашлык на фоне атаки дронов, которую отбили в ночь на 2 июня.
На видео мужчина размышляет вслух, что бояться ему нечего, ведь российская ПВО всегда на высоте. На фоне слышны громкие удары, которые, по всей видимости, связаны с уничтожением вражеских дронов:
Вместе с тем во время угрозы атаки БПЛА рязанцам настоятельно советуют укрываться в безопасном месте и не подходить к окнам. Всех, кто во время налёта находится на улице, призывают зайти в ближайшее безопасное помещение. К этим рекомендациями стоит относиться крайне серьёзно, ведь речь идёт о вашей безопасности.
Напомним, в ночь на 2 июня над Рязанью перехватили и обезвредили 11 беспилотников ВСУ. Пострадавших во время атаки нет, однако обломками оказались повреждены автомобили и насколько жилых домов.
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