Жаривший шашлык на фоне атаки дронов рязанец попал на видео

Telegram-канал SHOT публикует видео с рязанцем, жарившем шашлык на фоне атаки дронов, которую отбили в ночь на 2 июня.

— Максимально спокойный подписчик SHOT жарил шашлыки и считал взрывы где-то на окраине Рязани во время атаки, — гласит подпись к видео.

На видео мужчина размышляет вслух, что бояться ему нечего, ведь российская ПВО всегда на высоте. На фоне слышны громкие удары, которые, по всей видимости, связаны с уничтожением вражеских дронов:

— Главное, чтобы шашлык не сгорел, — добавляет он.

Вместе с тем во время угрозы атаки БПЛА рязанцам настоятельно советуют укрываться в безопасном месте и не подходить к окнам. Всех, кто во время налёта находится на улице, призывают зайти в ближайшее безопасное помещение. К этим рекомендациями стоит относиться крайне серьёзно, ведь речь идёт о вашей безопасности.

Напомним, в ночь на 2 июня над Рязанью перехватили и обезвредили 11 беспилотников ВСУ. Пострадавших во время атаки нет, однако обломками оказались повреждены автомобили и насколько жилых домов.