Воскресенье, 18 июня, 2023
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Жара покидает центральную часть России, а засуха остаётся

Татьяна Проводина
Изображение от Freepik

Синоптики центра «Фобос» рассказали о погоде в ближайшие дни.

В центральной части Европейской России, включая Рязанскую область, июнь выдался жарким и засушливым. В нашем регионе, так же как в Смоленской, Тверской и Тульской областях, выпало от 4 до 9% июньской нормы.

С учётом недостатка осадков в апреле-мае центр погоды «Фобос» сообщает о формировании засухи.

Специалисты прогнозируют понижение температуры воздуха до климатической нормы – 21-26 градусов. При этом смена жаркого антициклона на относительно прохладный произойдёт без частых в такой ситуации ливней и гроз.

В понедельник осадков не ожидается, а температура ещё немного понизится – до 20-25 градусов. Во вторник местами возможны небольшие дожди, но на температуру воздуха они повлияют мало. Среда ожидается преимущественно сухой и более тёплой – до 22-27 градусов. В четверг возможны дожди, однако, скорее всего, они будут несильными. В конце рабочей недели ожидается тёплая и преимущественно сухая погода – 22-27 градусов.

Дождей, которые смогли бы существенно поменять засушливый тренд последних трёх месяцев, пока не ожидается.

Рязанский гидрометцентр предупредил о чрезвычайной пожарной опасности в лесах Сасовского района с 17 по 19 июня.

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