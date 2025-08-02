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Землю ждёт серия магнитных бурь до 5-го уровня

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Весь август Землю будут атаковать магнитные бури, мощность которых местами достигнет пятого уровня — это умеренная геомагнитная буря. Подробный прогноз по дням и рекомендациями опубликовало интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Прогноз магнитных бурь на август 2025 года

2–4 августа — геомагнитные возмущения достигнут 4 уровня (малая буря) и продержатся до вечера понедельника.

6–10 августа — после короткой передышки, вечером 6 августа буря вновь усилится до 4 уровня и продлится четыре дня.

11 августа — с вечера буря усилится до 5 уровня и продержится сутки.

12–13 августа — чередование уровней: 12 августа — 4 уровень, 13 августа — снова 5 уровень.

14 августа — снижение до 4 уровня, сохранится на протяжении суток.

17 августа — новая волна магнитной бури 4 уровня продержится сутки.

18–19 августа — последняя вспышка 5 уровня.

С 20 по 31 августа — ожидаются лишь незначительные колебания геомагнитного фона (3–4 уровень), с полной передышкой с 23 по 27 августа, когда активность будет минимальной.

Отметим, что это лишь предварительные прогнозы, действуют ли магнитные бури в Рязани учёные сообщают непосредственно после их начала. 

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