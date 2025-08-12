«Зелёный сад» занял счастливое 7-е место в рейтинге застройщиков ЦФО

Одна из ведущих строительных компаний Рязанской области — в топе лучших девелоперов по объёму строящегося жилья. Рейтинг составлен по данным «Единого ресурса застройщиков».

На данный момент «Зелёный сад» возводит почти 260 000 квадратных метров жилой площади. Самый масштабный жилой комплекс компании — инвестиционный проект «Окская стрелка» в микрорайоне Борки в Рязани. В ближайшей перспективе общая площадь жилого фонда в возводимых домах увеличится ещё на 110 000 квадратных метров.

Напомним, «Зелёный сад» не просто возводит дома, но и создаёт для жителей Рязани и подмосковного Жуковского жилую среду с уникальным благоустройством. Каждый новый дом девелопера это «умные» решения с голосовым помощником, входными группами с подогревом, лавочками с подогревом и USB-разъёмами для зарядки гаджетов, Face-ID. Это полностью безопасная среда с охраной и тревожными кнопками, доступная среда с плавными спусками и без лишних ступеней. В каждом новом дворе строятся бельчатники и фонтаны с подсветкой.

Особое внимание «Зелёный сад» уделяет детям. Для мальчишек и девчонок создаются целые игровые зоны, включающие в себя песочницы с кварцевыми песком и водно-игровым оборудованием, современные качели, горки-лазалки. В ближайшем будущем во дворах будут устанавливаться экраны для просмотра мультфильмов. В таком дружелюбном пространстве дети точно забудут о гаджетах и вернутся к традиционным дворовым играм.

«Зелёный сад» всегда думает о будущем, и построенные квадратные метры квартир — только начало большого пути к созданию настоящего дома для тысяч счастливых новосёлов.