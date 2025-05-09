«Зелёный сад» встречает День Победы в Бресте

Делегация компании с флагами и портретами своих родных — героев войны приняла участие в Параде Победы и шествии до мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», где состоялись митинг и возложение цветов к Вечному огню.

Команда «Зелёного сада» почтила память земляков — защитников Брестской крепости, павших в боях в самом начале Великой Отечественной войны. Участники делегации возложили 6-метровый венок из голубой ели, украшенный лентой с именами героев-рязанцев, и цветы к памятнику в мемориальном комплексе.

Это уже третья поездка сотрудников «Зелёного сада» в Брест на празднование Дня Победы. В этом году патриотическая акция приобрела особый смысл: братские народы России и Беларуси отмечают 80-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Великая Победа — одна на всех! Именно эта надпись на фирменных жилетках делегации напоминает о подвиге наших общих дедов и прадедов.

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