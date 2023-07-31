«Зелёный сад» устроил большой праздник для рязанцев в честь сдачи дома

30 июля во дворе ЖК «Еврокласс» прошло торжественное открытие комплекса. В июле ГК «Зеленый сад» ввела в эксплуатацию третью очередь проекта и большую зону отдыха на стилобате.

Радостное событие отметили масштабным праздником. Новая большая площадка на один вечер превратилась в концертную и игровую зону с различными станциями для детей: аквагрим, мороженое, веселые старты, гигантская раскраска, деревянная игротека, фотобудка и многое другое!

Вечер продолжился зажигательным выступлением кавер-группы «Хулиганы» и розыгрышем призов по итогам конкурса детских рисунков, а завершился зрелищным пиротехническим шоу: площадку на стилобате на 2 минуты осветили яркие фейерверки и красивая надпись «Еврокласс».

Жители комплекса остались в восторге от праздника: дети вместе с родителями с радостью участвовали в веселых стартах и получали за это приятные сувениры на память, фотографировались с любимыми героями — Чебурашкой, медведем, зайкой, угощались сладкой ватой, танцевали и пели вместе с артистами.

Справка:

Жилой комплекс комфорт-класса «Еврокласс» расположен в Кальном на улице Быстрецкой.

Проект предусматривает строительство пяти домов, комплексное благоустройство прилегающей территории, создание масштабной зоны отдыха на стилобате: ⠀

с самой большой детской песочницей, где можно устраивать эксперименты с водой и познавательные сенсорные игры;

с зоной активных прогулок, для которой «Зеленый сад» закупил веломобили более чем на 2 миллиона рублей, а для сохранности оборудовал каждый специальными маячками;

с инновационными скамейками, оснащенными системой подогрева, usb-разъемами, точкой доступа wi-fi;

спортивными площадками и трибунами,

с ландшафтным озеленением и бельчатником.

В шаговой доступности — три школы, детский сад, развивающие центры и частные детские сады, торгово-развлекательный центр «Круиз», гипермаркеты «Глобус» и «Лента», кинотеатр «Люксор», спортивные учреждения — бассейны «Классика», «Ути-Пути», фитнес-центр «Морская школа», медицинский центр «Киндер Клиник», семейный ресторан «Бон Аппетит», ресторан Cavalli, сетевые продуктовые магазины. В 10 минутах пешей прогулки находится культурно-досуговое пространство Лесопарк, где можно гулять и заниматься разными видами спорта, оборудованный пляж озера Орешек.