«Зелёный сад» установит жителям Борок в Рязани современные котлы

Индивидуальное отопление бесплатно! «Зелёный сад» установит жителям посёлка Борки в Рязани современные котлы.

Масштабная реконструкция коснётся домов, которые сейчас получают отопление и горячую воду от котельной, находящейся на территории ЖК «Окская стрелка». При необходимости в квартирах также бесплатно заменят трубы и батареи.

Одноэтажные многоквартирные дома в Борках были построены для сотрудников шпалозавода. Сейчас здесь в основном проживают их дети и внуки. Среди них — многодетные семьи. Местные жители отмечают, что оплачивают отопление и горячую воду по высоким тарифам. Современные котлы позволят им регулировать температуру в квартирах и существенно экономить.

Реклама

Помимо этого систему индивидуального отопления бесплатно смонтируют в помещениях тренировочной базы спортшколы водных видов спорта «Волна». Здесь юные рязанцы во время тёплого сезона занимаются греблей на байдарках и каноэ.

На этой неделе сотрудники строительной компании «Зелёный сад» оценили предстоящий фронт работ и начали составление сметной документации. Сама реконструкция начнётся в течение месяца. Если во время проведения работ будет повреждена внутренняя отделка квартир, «Зелёный сад» всё восстановить за свой счёт.

Старая котельная, к которой подключены дома, будет работать в прежнем режиме, пока все жители не смогут пользоваться индивидуальным отоплением.