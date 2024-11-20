«Зелёный сад» принял участие в ярмарке вакансий в Рязанском политехе

В Рязанском политехе состоялась ярмарка вакансий, в которой приняла участие компания «Зеленый сад». Ярмарка была организована администрацией вуза совместно с областным центром занятости. Компанию «Зелёный сад» представили Екатерина Христиничева из отдела управления персоналом и Ольга Пироговская из отдела набора персонала.

Студенты интересовались объектами, которые возводит «Зелёный сад», условиями работы и стажировки. В центре внимания оказался ЖК «Окская стрелка». Ребята рассматривали альбом с планировками квартир и уникальными локациями на берегу Оки.

Ещё один, уже сданный объект компании, на минувшей неделе посетили студенты-третьекурсники Рязанского технологического колледжа. На экскурсии по ЖК ITower побывали будущие сетевые и системные администраторы. А провёл её заместитель начальника электромонтажного участка Юрий Хаперсков. Он рассказал ребятам об оборудовании подземного гаража, включая систему пожаротушения, показал «сердце» дома, откуда контролируют все инженерные системы.

Никита Ерёмин — студент 4 курса технологического колледжа. Он официально трудоустроен в «Зелёный сад». В компании работает уже месяц.

— Пришёл после такой же экскурсии по ЖК ITower. Научился настраивать системы управления доступом, монтировать вызывные панели, — поделился своим опытом молодой человек. — Получил первую зарплату, всё честно, без обмана.

Студенты 3 курса пока только познакомились с ЖК ITower. Но скоро начнётся их практика в УЖК «Зелёный сад — Мой дом». Они приняты на должности помощников инженеров и будут устранять неполадки в слаботочных системах на разных объектах компании. За каждым из студентов закрепят наставника. Ребята, которые хорошо себя зарекомендуют, получат предложение о постоянной работе в «Зелёном саде». Напомним, у строительной компании с технологическим колледжем заключено соглашение о сотрудничестве.

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