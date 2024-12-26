«Зелёный сад» приглашает рязанцев на открытие Академии развития интеллекта Boom kids

Уникальный многопрофильный центр детского развития будет работать в Кальном. Праздничное открытие состоится 27 декабря в 16.00 по адресу: ул. Быстрецкая, д. 18 к. 3 (ЖК «Еврокласс-3»). Гостей ждут весёлые новогодние программы, мастер-классы и розыгрыш подарков!

Можно сразу записать ребёнка на занятия. В центре более 30 направлений обучения и развития для детей от 1 до 18 лет. Академия Boom kids предлагает популярные и востребованные курсы английского, ментальной арифметики и программирования. А также каллиграфию, мнемотехнику, актёрское мастерство, блогерство, сторителлинг, знакомство с теорией решения изобретательских задач и ещё много всего интересного.

Благодаря строительной компании «Зелёный сад», которая относится к детям с большой любовью и заботой, в центре сделан качественный современный ремонт с авторским дизайном. И в кабинетах установлено инновационное оборудование.

В центре работают педагоги с большим опытом, брейн-тренеры, нейропсихологи. Есть преподаватели-практики. Финансовую грамотность ведёт бизнес-тренер, а блогинг — действующий блогер. Всё об Академии узнайте на сайте: https://ryazan.academyboomkids.ru/. А подробности праздничного открытия — в афише.