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«Зелёный сад» приглашает рязанцев на открытие Академии развития интеллекта Boom kids

Валерия Мединская

«Зелёный сад» приглашает рязанцев на открытие Академии развития интеллекта Boom kids

Уникальный многопрофильный центр детского развития будет работать в Кальном. Праздничное открытие состоится 27 декабря в 16.00 по адресу: ул. Быстрецкая, д. 18 к. 3 (ЖК «Еврокласс-3»). Гостей ждут весёлые новогодние программы, мастер-классы и розыгрыш подарков!

Можно сразу записать ребёнка на занятия. В центре более 30 направлений обучения и развития для детей от 1 до 18 лет. Академия Boom kids предлагает популярные и востребованные курсы английского, ментальной арифметики и программирования. А также каллиграфию, мнемотехнику, актёрское мастерство, блогерство, сторителлинг, знакомство с теорией решения изобретательских задач и ещё много всего интересного.

Благодаря строительной компании «Зелёный сад», которая относится к детям с большой любовью и заботой, в центре сделан качественный современный ремонт с авторским дизайном. И в кабинетах установлено инновационное оборудование.

В центре работают педагоги с большим опытом, брейн-тренеры, нейропсихологи. Есть преподаватели-практики. Финансовую грамотность ведёт бизнес-тренер, а блогинг — действующий блогер. Всё об Академии узнайте на сайте: https://ryazan.academyboomkids.ru/. А подробности праздничного открытия — в афише.

«Зелёный сад» приглашает рязанцев на открытие Академии развития интеллекта Boom kids
Реклама: ООО “АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ЗЕЛЕНЫЙ САД СТРОЙКОМПЛЕКС”, ИНН: 6215014910 erid:2Vtzqw29usG

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