«Зелёный сад» приглашает предприятия Рязанской области на соревнования по сапбордингу

Соревнования по сапбордингу состоятся 11 августа. Место проведения — Борковской затон, участникам необходимо прибыть к 14.00. Торжественное открытие спортивного праздника состоится в 15.00.

Старты предполагаются командные. Каждое предприятие может зарегистрировать команду из 4-х человек. Участие в соревнованиях бесплатное. Всё необходимое оборудование предоставляется организаторами (сапы, спасательные жилеты и так далее).

Общий призовой фонд Чемпионата Рязанской области по сапбордингу составит 300 000 рублей (150 000 за первое место, 100 000 за второе место, 50 000 за третье место)!

Успейте заявить свою команду — регистрация участников продлится до 29 июля включительно. Заполните форму для регистрации и узнайте все подробности на сайте suprzn.ru.

Реклама: ООО «АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ЗЕЛЕНЫЙ САД СТРОЙКОМПЛЕКС», ИНН: 6215014910

erid: 2Vtzqx6pKEq