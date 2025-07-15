«Зелёный сад» предлагает семейную ипотеку от 3,5% на весь срок

Выбирайте двухкомнатную или трёхкомнатную квартиру в ЖК ITower, Discovery (мкр. Московский) и Skyline (мкр. Приокский). Застройщик заплатит часть процентов по жилищному кредиту за вас!

Не упустите отличный шанс с выгодой переехать в квартиру большой площади и получить комфорт экстра-класса. В жилых комплексах «Зелёного сада» предусмотрены вау-опции, которых нет больше ни у одного застройщика в Рязани:

— утопающий в зелени двор с бельчатником и фонтаном, который дарит освежающую прохладу в летнюю жару; — безопасная территория с камерами видеонаблюдения и тревожными кнопками для экстренных ситуаций; — детские площадки с чистейшим кварцевым песком и разнообразными зонами для игр; — скамейки и пешеходные дорожки с подогревом для комфортных прогулок в зимнее время; — безбарьерная среда и голосовой помощник для решения бытовых вопросов.

Узнать подробности акции и выбрать квартиру мечты можно на сайте: https://www.green-garden.ru/. Телефон: +7 (4912) 77-77-77. Ключи в день сделки!

Внимание! Предложение ограничено — успейте приобрести недвижимость на льготных условиях!

Организатор акции — ГК «Зелёный сад». Условия акции распространяются только на клиентов, подходящих под условия семейной ипотеки и приобретающих двухкомнатную или трёхкомнатную квартиру в ЖК ITower, Discovery и Skyline. Акционные квартиры со сниженной ценой к покупке не доступны. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк, генеральная лицензия № 1481 от 11.08.2015. Оценивайте свои финансовые возможности и риски, изучите все условия предоставления кредита (займа). Все подробности об организаторе акции, условиях и порядке её проведения по телефону +7 (4912) 77-77-77.