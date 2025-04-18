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«Зелёный сад» отправил в помощь бойцам СВО фронтальный погрузчик

Алексей Самохин

Рязанская компания «Зелёный сад» отправила в помощь бойцам СВО фронтальный погрузчик.

Технику можно будет использовать для строительства оборонительных сооружений — капониров и блиндажей. Также с помощью ковша погрузчика можно отгружать боеприпасы.

Фронтальный погрузчик на специальном грузовике уже едет к нашим бойцам в Херсонскую область.

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— Это не первая наша помощь в ходе проведения специальной военной операции, — отметил главный инженер ГК «Зелёный сад» Виталий Шувалов. — Ранее мы передали для нужд передовой более 35 миллионов рублей и 15 мотоциклов.

Кроме того, строительная компания оказывает адресную помощь своим мобилизованным сотрудникам и их семьям. А после завершения СВО ждёт всех специалистов на рабочих местах.

«Зелёный сад» отправил в помощь бойцам СВО фронтальный погрузчик Технику можно будет использовать для строительства оборонительных сооружений — капониров и блиндажей.
«Зелёный сад» отправил в помощь бойцам СВО фронтальный погрузчик Технику можно будет использовать для строительства оборонительных сооружений — капониров и блиндажей.
«Зелёный сад» отправил в помощь бойцам СВО фронтальный погрузчик Технику можно будет использовать для строительства оборонительных сооружений — капониров и блиндажей.
Реклама: ООО "АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ЗЕЛЕНЫЙ САД СТРОЙКОМПЛЕКС", ИНН: 6215014910, erid: 2Vtzqw5BuDt
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