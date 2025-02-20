«Зелёный сад» объявил конкурс детских рисунков. Главный приз — iPhone!

Накануне 8 марта юные рязанцы имеют уникальную возможность получить сразу два подарка! Один — для себя, другой — для любимой мамы.

К участию в конкурсе рисунков «Квартира мечты моей мамы» допускаются дети от 4 до 14 лет. Победители будут определены в трёх возрастных категориях. Каждый из них получит цветную электронную книгу с жидкими чернилами — PocketBook InkPad.

Также среди всех участников будет разыгран суперприз — розовый iPhone! Розыгрыш пройдёт с помощью генератора случайных чисел.

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Конкурс продлится с 20 февраля по 8 марта включительно. Победители будут названы 10 марта, их имена опубликуют на сайте «Зелёного сада» и на официальной странице компании в соцсети Вконтакте.

Все подробности об участии в конкурсе по ссылке. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с правилами! Победителем сможет стать только тот участник, который точно выполнит все условия.