«Зелёный сад — наш дом» подарил пенсионерке Зое Антиповой газовую плиту

Ценный подарок был сделан в честь 80-летия рязанки, Зоя Дмитриевна проживает в микрорайоне Борки. Ранее девелопер установил в её квартире отопительный котёл, предварительно подготовив все необходимые документы.

Бесплатную газификацию компания «Зелёный сад — наш дом» проводит во всех домах посёлка Шпалозавода, которые были подключены к старой котельной на территории строящегося ЖК «Окская стрелка». Работы практически завершены, а значит застройщик выполнил все обещания, данные местным жителям.

— Люди получили новую систему газоснабжения и отопления под ключ. При этом никакой финансовой нагрузки не понесли, — рассказал инженер строительного надзора ГК «Зелёный сад — наш дом» Роман Козубец. — Что касается Зои Дмитриевны, то мы узнали, что в её квартире в плохом состоянии находится газовая плита. В минувшие выходные у пенсионерки был юбилей, и руководство компании приняло решение сделать ей полезный подарок.

Отопительный котёл и новая плита существенно повысят качество жизни пенсионерки.

Застройщик ООО «ЗЕЛЁНЫЙ САД — РЯБИНОВЫЕ ГРОЗДЬЯ», проектная декларация №62-000396 от 13.10.2025. Подробности на сайте наш.дом.рф.