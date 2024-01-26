«Зелёный сад» начал готовить участок в Борках под строительство нового ЖК

Группа компаний «Зелёный сад» в рязанском микрорайоне Борки, где ранее было анонсировано возведение нового жилого комплекса, начала рекультивацию участка. Изъятие грунта — часть работы по подготовке к строительству ЖК.

Так, начиная с 20 января удалось изъять более 350 кубометров грунта. На площадке, где сейчас ведутся работы, в дальнейшем будут строить комплекс бизнес-класса «Окская стрелка». Его отличительной особенностью станет богатое природное окружение в сочетании с городским комфортом. Владельцы будущих квартир в новом ЖК получат не просто квадратные метры, а особый уровень жизни. ГК «Зелёный сад» также создаст всю необходимую инфраструктуру, оборудует комплекс инновационным инженерными системами, а также системами безопасности. Комплексно будет благоустроена придомовая территория, в благоустройстве используют дизайнерские решения. Покупателям обещают большой выбор планировок — от уютных студий до просторных квартир свыше 100 кв.м.

Проектом ЖК также предусмотрена благоустроенная набережная Оки в шаговой доступности от домов, где можно прогуливаться и заниматься спортом. Вместе с проектом посёлок Борки, занимающий половину территории Советского района, получит новую дорожную инфраструктуру общей протяженностью 4,5 км, которая уже спроектирована. Старт продаж в новом ЖК запланирован в ближайшее время.

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