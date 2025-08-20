Среда, 20 августа, 2025
Рязань
Экономика и бизнес

«Зеленый сад» предлагает ипотеку под 3,5% на квартиры семьям с детьми

Анастасия Мериакри

Девелопер предлагает дополнительную поддержку семьям с детьми. Только сейчас вы можете приобрести квартиры в жилых комплексах «Окская стрелка» (Рязань) и «Гранд Комфорт» (Жуковский) с ипотечной ставкой 3,5% на весь срок кредитования!

Участвовать в суперакции могут родители, которые воспитывают ребёнка до 6 лет (включительно) или ребёнка-инвалида до 18 лет. То есть клиенты, которые соответствуют условиям семейной ипотеки.

«Окская стрелка» и «Гранд Комфорт» — жилые комплексы нового формата. Квартиры в них — ваше идеальное пространство с высокими потолками, панорамными окнами, мастер-спальнями, террасами, паркингом и кладовыми.

Оба жилых комплекса строятся на берегу водоёмов. Для жильцов — все преимущества набережной: пляж или прогулки у воды, кафе с красивыми видами, спортивные площадки, беговые и велодорожки вдоль берега, скамейки с USB-разъёмами, красивая вечерняя подсветка.

Во дворах — вау-благоустройство. Клиентам «Зелёного сада» доступны система безопасности с тревожными кнопками; школа и садик в шаговой доступности; безбарьерная среда; игровые площадки для детей разных возрастов; дизайнерское озеленение, фонтаны с подсветкой, бельчатники и вся социальная инфраструктура.

Квартира в доме «Зелёного сада» — ваше счастливое настоящее и надёжное будущее. Подробности: https://www.green-garden.ru/actions/id_350/?utm_source=smi_soc_seti_ipoteka_3,5_20.08.

