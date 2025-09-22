Понедельник, 22 сентября, 2025
17.1 C
Рязань
Новости России

Зеленскому «поплохело»: что происходит на Харьковском направлении

Алексей Самохин
ChatGPT Image

По данным ряда телеграм-каналов, на Харьковском направлении продолжается активное продвижение российских войск. Военкоры и анонимные источники сообщают о возможном взятии Харькова, массированных ударах по украинской инфраструктуре и подготовке «секретного плана» по молниеносной победе. Официальных комментариев от Минобороны РФ по этому поводу не поступало, пишет NEWS.ru.

Что происходит на фронте?

По данным телеграм-канала «Разведчик», Генштаб ВС РФ планирует освобождение Харькова. План рассчитан на несколько этапов.

До конца зимы — накопление резервов и артиллерийских запасов.

Весной — наращивание логистики.

В середине июня 2026 года — серия наступлений по «каркасным» рубежам вокруг города.

Кроме того, до 2026 года планируется создать несколько плацдармов наступления в ЛНР с последующим закреплением в Харьковской области.

Телеграм-канал «Шпион» утверждает, что оборона ВСУ на Харьковском фронте находится на грани коллапса. Российское наступление ведется с пяти основных рубежей: в Волчанске, у Амбарного, со стороны Липцов, а также на направлениях Петропавловка-Купянск и Боровская Андреевка.

Массированный удар по Украине

Несколько источников сообщают о массированных ударах, нанесенных российскими войсками в ночь на 21 сентября. Военный блогер Олег Царев утверждает, что в городе Бахмач Черниговской области была поражена нефтебаза, снабжающая ВСУ в Сумской области. Также пострадала транспортная инфраструктура в Чернигове.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщает, что всего было зафиксировано более 25 эпизодов ударов по военным объектам. Целями стали промышленные и машиностроительные объекты, склады, аэродромы, ремонтные площадки военной техники, военные штабы и энергетическая инфраструктура в нескольких городах, включая Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Сумы, Полтавскую область, Чернигов и Харьков.

По мнению телеграм-канала «Легитимный», каждый такой удар наносит Украине ущерб в десятки миллионов долларов. Количество таких атак будет расти, что приведет к росту цен и перебоям со светом.

Секретный план и уступки Зеленского

Телеграм-канал INSIDER BLACK сообщает, что у ВС РФ есть «секретный план молниеносной победы», который включает в себя ликвидацию ключевых фигур украинского руководства. Этот план, по данным источника, находится в высокой степени готовности.

В то же время, по мнению авторов «Легитимного», проблемы на фронте, недостаток западного финансирования и нарастающий экономический кризис могут подтолкнуть Зеленского к уступкам и принятию «аляскинских кулуарных соглашений», негласно согласованных Трампом и Владимиром Путиным.

Официального подтверждения всей этой информации от Министерства обороны РФ не поступало.

Самые читаемые материалы

Семья и отношения

Осенние свадьбы: Рязанский ЗАГС показал фото молодоженов уходящей недели

К пожеланиям присоединились рязанцы в комментариях к публикации.
Культура и события

В Рязани и области масштабно отметят 130-летие со дня рождения Сергея Есенина

Более 30 культурных площадок объединят десятки мероприятий: от научных конференций до концертов и театральных постановок. Вход на все события свободный.
Новости России

ВСУ не смогли деблокировать окруженные группы 57-й и 127- бригад — РИА Новости 

Источник агентства заявил, что за минувшие сутки противник дважды пытался прорвать окружение, но безуспешно.
Новости России

Жена развелась с предателем Ступниковым, погубившим около 200 россиян

Супруга бывшего офицера российской армии Льва Ступникова развелась с ним,...
Погода

Рязанцев ждет резкое похолодание: ученый рассказал о погоде на ближайшие дни

В понедельник, 22 сентября, рязанцам повезет с погодой последний раз – севернее региона, через Белое море, будет проходить крупный и активный циклон, он обратится к Центру России своим теплым сектором.

Последние новости

Новости России

«Возмездие не за горами»: в Госдуме прокомментировали атаку на Крым

Возмездие не за горами и киевский режим поплатится за свои преступления, — сказал Шеремет
Новости России

Мошенники будут красть данные с iPhone, предлагая установить RuStore — эксперты

Злоумышленники связываются с владельцами iPhone, представляясь сотрудниками госорганов, чтобы украсть персональные данные или получить доступ к их устройствам.
Новости России

В убийстве пропавшей 3-летней девочки обвиняется её отец

Чтобы скрыть следы преступления и отвести от себя подозрения, мужчина сообщил матери ребенка, что девочку якобы похитили. После этого они вместе обратились в полицию.
Новости России

Убившая трёх детей в Канске мать была невменяемой

Очевидцем расправы стал 7-летний сын, которого мать взяла с собой и пошла к родителям. Там ребёнок рассказал о произошедшем.
Происшествия

Пистолет Макарова нашли во время уборки берега Оки в Рязани 

Ржавое оружие волонтёры принесли на пункт сбора отходов, находившийся на месте сотрудник полиции сразу же вызвал оперативную группу.
Новости России

ВСУ не смогли деблокировать окруженные группы 57-й и 127- бригад — РИА Новости 

Источник агентства заявил, что за минувшие сутки противник дважды пытался прорвать окружение, но безуспешно.
Здоровье

Нарколог Исаев: Употребление алкоголя более трех раз в неделю — сигнал опасности

Врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев предупредил, что регулярное употребление алкоголя чаще двух-трех раз в неделю может быть тревожным сигналом, указывающим на риск развития зависимости.
Происшествия

Отбой угрозы атаки БПЛА объявлен в Рязанской области утром 22 сентября

Сама угроза атаки беспилотников действовала в Рязани и области с 01:31. Жителям региона предложили укрыться в зданиях и не подходить к окнам. 