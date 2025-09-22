По данным ряда телеграм-каналов, на Харьковском направлении продолжается активное продвижение российских войск. Военкоры и анонимные источники сообщают о возможном взятии Харькова, массированных ударах по украинской инфраструктуре и подготовке «секретного плана» по молниеносной победе. Официальных комментариев от Минобороны РФ по этому поводу не поступало, пишет NEWS.ru.

Что происходит на фронте?

По данным телеграм-канала «Разведчик», Генштаб ВС РФ планирует освобождение Харькова. План рассчитан на несколько этапов.

До конца зимы — накопление резервов и артиллерийских запасов.

Весной — наращивание логистики.

В середине июня 2026 года — серия наступлений по «каркасным» рубежам вокруг города.

Кроме того, до 2026 года планируется создать несколько плацдармов наступления в ЛНР с последующим закреплением в Харьковской области.

Телеграм-канал «Шпион» утверждает, что оборона ВСУ на Харьковском фронте находится на грани коллапса. Российское наступление ведется с пяти основных рубежей: в Волчанске, у Амбарного, со стороны Липцов, а также на направлениях Петропавловка-Купянск и Боровская Андреевка.

Массированный удар по Украине

Несколько источников сообщают о массированных ударах, нанесенных российскими войсками в ночь на 21 сентября. Военный блогер Олег Царев утверждает, что в городе Бахмач Черниговской области была поражена нефтебаза, снабжающая ВСУ в Сумской области. Также пострадала транспортная инфраструктура в Чернигове.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщает, что всего было зафиксировано более 25 эпизодов ударов по военным объектам. Целями стали промышленные и машиностроительные объекты, склады, аэродромы, ремонтные площадки военной техники, военные штабы и энергетическая инфраструктура в нескольких городах, включая Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Сумы, Полтавскую область, Чернигов и Харьков.

По мнению телеграм-канала «Легитимный», каждый такой удар наносит Украине ущерб в десятки миллионов долларов. Количество таких атак будет расти, что приведет к росту цен и перебоям со светом.

Секретный план и уступки Зеленского

Телеграм-канал INSIDER BLACK сообщает, что у ВС РФ есть «секретный план молниеносной победы», который включает в себя ликвидацию ключевых фигур украинского руководства. Этот план, по данным источника, находится в высокой степени готовности.

В то же время, по мнению авторов «Легитимного», проблемы на фронте, недостаток западного финансирования и нарастающий экономический кризис могут подтолкнуть Зеленского к уступкам и принятию «аляскинских кулуарных соглашений», негласно согласованных Трампом и Владимиром Путиным.

Официального подтверждения всей этой информации от Министерства обороны РФ не поступало.