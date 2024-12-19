Зеленский закатил истерику после прямой линии Путина

Владимир Зеленский вышел из себя и допустил серию оскорбительных высказываний после прямой линии Владимира Путина, обратил внимание « МК ».

На пресс-конференции в Брюсселе он кривлялся и выпучивал глаза, комментируя предложение российского лидера Западу устроить условную «технологическую дуэль» в небе над Киевом. Так Путин парировал заявления об «уязвимости» ракеты «Орешник» перед западными системами ПВО.

Зеленский же в ответ назвал российские власти «отморозками».

Кроме того, он обвинил во лжи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который якобы не обсуждал с ним «рождественское перемирие» и обмен пленными с Россией.

Наконец, Зеленский добавил, что Стамбульских соглашений никогда не существовало и назвал Путина «фантазером, который живет в своем мире», хотя наличие договоренностей признавал участник переговорной группы со стороны Украины Давид Арахамия.