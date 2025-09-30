Зеленский заявил о «критической ситуации» на Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский в своём вечернем видеообращении заявил, что на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) наблюдается критическая ситуация.

По словам политика, станция уже семь дней снабжается электричеством от дизель-генераторов, оборудование которых не рассчитано на такой длительный режим работы.

«У нас есть информация, что один из генераторов вышел из строя. Именно россияне из-за обстрелов препятствуют ремонту линий электросети до станции и восстановлению базовой безопасности», — заявил Зеленский.

Как сообщали 27 сентября представители самой Запорожской АЭС, станция располагает необходимым объёмом дизельного топлива для продолжительной работы резервных дизель-генераторов.

На ЗАЭС также отмечали, что функции охлаждения ядерного топлива в реакторах и бассейнах выдержки выполняются в полном соответствии с регламентом, пишет «Газета.ру».