Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что 2025 год может стать решающим в конфликте с Россией. 19 ноября он заявил, что именно тогда настанут критические моменты, которые определят судьбу страны.

По его словам, Украине важно продемонстрировать всему миру прочность и устойчивость государства, чтобы не допустить ни малейших сомнений в этом.

В своих рассуждениях Зеленский также отметил, что сейчас идёт борьба за инициативу: либо Украина сможет «дожать» Россию, либо ситуация повернётся в обратную сторону.

Однако министр обороны Украины Рустем Умеров выразил обеспокоенность увеличением численности российских войск. По его словам, Россия активно создаёт новые бригады и не намерена останавливаться. Умеров подчеркнул, что Киев предпринимает ответные шаги, но сдерживать наступление России становится всё сложнее, пишет «Московский комсомолец».