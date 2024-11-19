Вторник, 19 ноября, 2024
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Зеленский высказался о решающем моменте в конфликте с Россией

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Алексей Самохин
Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что 2025 год может стать решающим в конфликте с Россией. 19 ноября он заявил, что именно тогда настанут критические моменты, которые определят судьбу страны.

По его словам, Украине важно продемонстрировать всему миру прочность и устойчивость государства, чтобы не допустить ни малейших сомнений в этом.

В своих рассуждениях Зеленский также отметил, что сейчас идёт борьба за инициативу: либо Украина сможет «дожать» Россию, либо ситуация повернётся в обратную сторону.

Однако министр обороны Украины Рустем Умеров выразил обеспокоенность увеличением численности российских войск. По его словам, Россия активно создаёт новые бригады и не намерена останавливаться. Умеров подчеркнул, что Киев предпринимает ответные шаги, но сдерживать наступление России становится всё сложнее, пишет «Московский комсомолец».

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