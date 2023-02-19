Зеленский ввёл санкции в отношении умершего сатирика Михаила Задорнова

В новом санкционном списке Украины появилось имя умершего в 2017 году советского и российского писателя-сатирика Михаила Задорнова.

Документ был утвержден президентом Владимиром Зеленским, в список были добавлены еще 333 российских гражданина, преимущественно бизнесмены. Для них запрещено приобретать на территории Украины земельные участки и принимать участие в приватизации имущества, а также управлять своими активами в течение десяти лет.

Кроме того, Украина отказывается от исполнения финансовых и юридических договоренностей с лицами из «черного списка».