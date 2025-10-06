Зеленский впал в истерику после действий российской армии. Эксперт объяснил, что случилось

Российская армия продолжает наносить удары по критической инфраструктуре Украины в ответ на атаки украинских беспилотников и ракет по российским регионам. Военный эксперт, капитан 1 ранга в запасе Василий Дандыкин, в беседе с «МК» прокомментировал новую фазу конфликта, назвав удар по Западу Украины самым мощным.

Ответ на массированную атаку

В ответ на обстрелы Белгорода, российские войска нанесли удар по критической инфраструктуре в Харькове. В городе прогремело почти два десятка взрывов. По сообщениям с мест, полностью уничтожена электроподстанция 110 кВ «Бавария». Также в районе населённого пункта Средний Бурлук была уничтожена одна из установок «Хаймерс».

Днем 6 октября удары по критической инфраструктуре продолжились: прилеты зафиксированы в Запорожье, Чернигове и по тепловой электростанции в Херсоне.

Василий Дандыкин заявил, что глава киевского режима «впал в истерику» после мощного удара 5 октября по западным регионам Украины.

«Впервые нанесен удар по главному логистическому центру ВСУ, замаскированному под технопарк во Львове. Его уничтожение стало для киевского режима большой утратой», — сказал эксперт.

По его мнению, этим ударом могли быть ликвидированы и секретные подземные производства БПЛА и ракет, которых «на Западной Украине хватает». Эксперт считает, что это был самый мощный удар по крупным перевалочным пунктам для военных грузов из Польши.

Приоритетными целями для ВС РФ, по оценке Дандыкина, сейчас станут дальние тылы противника.

«У нас пришло понимание, что враг довольно вольготно чувствовал себя там как в производстве, так и в переброске военной техники и вооружения», — отметил он.

Также удары продолжатся по железнодорожным и автомобильным узлам, чтобы лишить противника возможности перебрасывать резервы.

Тактика «на добивание» и энергообеспечение

Военные аналитики отмечают, что ВС РФ выбрали тактику нанесения повторных ударов «на добивание» по одним и тем же целям, чтобы нанести максимальный урон и не дать восстановить разрушенное.

Василий Дандыкин уверен, что удары по энергетике противника продолжатся и это не «одноразовая воспитательная акция».

«Можно «рубануть» все распределительные трансформаторы. Мы, конечно, гуманисты и бережем население Украины, но, может, надо думать о наших жителях на Брянщине, на Белгородчине?», — заключил эксперт.

При этом Дандыкин считает, что у противника «точно хватит сил еще на несколько месяцев» активных действий.