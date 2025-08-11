Украинские власти опасаются грядущих переговоров лидеров России и США, которые могут решить судьбу украинского конфликта. В связи с этим Зеленский «в бешенстве» и идёт на всевозможные ухищрения, чтобы их сорвать. Об этом пишет «Царьград».

По данным автора канала Condottiero, 10 августа основной удар пришёлся по НПЗ в Саратовской области. Это уже вторая атака на предприятие с февраля. В результате падения обломков БПЛА один человек погиб, ещё несколько получили ранения. Также были повреждены фасады домов и автомобили, жителей трёх многоэтажек эвакуировали.

Кроме того, по данным вражеских каналов, украинские беспилотники ударили по логистическим терминалам в районе посёлка Кзыл-Юл, а в ночь на 11 августа — по Арзамасу Нижегородской области. Там погиб один человек, ещё двое пострадали.

«Самый большой экономический урон»

Как сообщают украинские каналы, связанные с Офисом президента, у ВСУ сейчас нет чёткого плана или стратегии. Цель атак последних дней — нанести «самый большой экономический урон» и раскачать ситуацию перед возможным замораживанием конфликта. Главной задачей Зеленского является попытка выпросить ответный удар по Киеву, чтобы вызвать у Трампа «разочарование» перед переговорами.

По информации канала «Легитимный», Банковая запускает по территории России буквально всё, что есть, — все дальнобойные дроны, которые прибывают с Запада и собираются в Украине, сразу отправляются в дело. Удары идут в основном по российским НПЗ, так как это «конкретно кое-кем заказано и даже оплачивается».

Автор канала Condottiero пишет, что «Тигры на месте» и готовы принимать БЭКи, которые ГУР Украины отправил к берегам Крыма. По его мнению, Зеленский и Буданов* исполняют волю кураторов из МИ-6, чтобы сорвать позитивную повестку на Аляске. Многие уверены, что именно там, во время переговоров, решится судьба украинского конфликта.

«Глобалистам и Зеленскому невыгодно заканчивать украинский кризис, а значит, они пойдут на всё, чтобы продлить войну», — пишет канал «Легитимный».

*Кирилл Буданов — внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.