Суббота, 3 мая, 2025
13.7 C
Рязань
Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Новости мира

Зеленский снова выступил с угрозой по поводу парада Победы в Москве

powder

Владимир Зеленский снова сделал неоднозначное высказывание по поводу парада Победы в Москве, указав, что не может обещать безопасность мероприятия, его слова привел Интерфакс-Украина.

Ранее он говорил, что «Украина будет выбирать самые болезненные точки» и «в России переживают, что у них парад под вопросом».

«Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москве на парад 9 мая», — приводятся слова Зеленского.

Кроме того, по данным СМИ, он отверг предложение России о трехдневном перемирии на День Победы.

Реклама

Утверждается, что Зеленский настаивает на прекращении огня на 30 дней.

Комментируя его предыдущие высказывания, официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Киев в подрыве усилий по мирному урегулированию конфликта.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.