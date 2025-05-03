Зеленский снова выступил с угрозой по поводу парада Победы в Москве

Владимир Зеленский снова сделал неоднозначное высказывание по поводу парада Победы в Москве, указав, что не может обещать безопасность мероприятия, его слова привел Интерфакс-Украина.

Ранее он говорил, что «Украина будет выбирать самые болезненные точки» и «в России переживают, что у них парад под вопросом».

«Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москве на парад 9 мая», — приводятся слова Зеленского.

Кроме того, по данным СМИ, он отверг предложение России о трехдневном перемирии на День Победы.

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Утверждается, что Зеленский настаивает на прекращении огня на 30 дней.

Комментируя его предыдущие высказывания, официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Киев в подрыве усилий по мирному урегулированию конфликта.