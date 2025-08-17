Воскресенье, 17 августа, 2025
Зеленский публично отверг план Трампа и выдвинул свои условия

Алексей Самохин
Владимир Зеленский, фото из телеграм-канала https://t.me/V_Zelenskiy_official

На совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе Владимир Зеленский публично отверг ключевые пункты мирного плана президента США Дональда Трампа и озвучил собственные условия, которые намерен обсудить в Белом доме в понедельник. Об этом пишет «Московский комсомолец»

Во-первых, он категорически отверг идею Трампа о немедленном мирном соглашении без предварительного перемирия.

«Сначала мы должны прекратить убийства. Невозможно вести переговоры под давлением оружия», — подчеркнул Зеленский. По его словам, именно текущая линия фронта должна быть отправной точкой для любых реальных переговоров.

Во-вторых, президент Украины исключил возможность передачи России каких-либо территорий, в том числе вывода войск из оставшейся части ДНР.

«Конституция делает невозможной сдачу территорий или торговлю землёй», — заявил он.

Вместо этого Зеленский предложил свой формат: полное прекращение огня, затем трёхсторонний саммит Украина — Россия — США для выработки финального соглашения. Если Москва откажется, «должны последовать новые санкции», добавил он.

Отдельно Зеленский отметил вопрос гарантий безопасности. Пока, по его словам, «нет никаких деталей». Киев видит их по аналогии с 5-й статьёй НАТО и считает вступление в ЕС частью таких гарантий.

Поддержку украинскому лидеру выразила Урсула фон дер Ляйен, что, по мнению экспертов, усиливает переговорную позицию Зеленского перед встречей с Трампом.

