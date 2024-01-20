Зеленский принял непростое решение о судьбе Залужного — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания ставки в Киеве принял кадровые решения, пишет «Московский комсомолец».

Издание, ссылаясь на украинские ресурсы, сообщает, что Валерия Залужного решено освободить от занимаемой должности главнокомандующего ВСУ. Место в СНБО не предоставят.

Также решено уволить начальника Генштаба Сергея Шапталу и командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева. Их снимут по статье, вручив уведомления о подозрении.

Глава СБУ Василий Малюк должен занять место руководителя украинского МИДа Игоря Клименко. На место руководителя спецслужбы придёт Александр Поклад.

Официально информация о перестановках не подтверждена.