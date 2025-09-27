Зеленский пригрозил Москве блэкаутом и высказался о «Томагавках»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева заключать дополнительные соглашения о поставках вооружения, включая дальнобойное оружие, помимо основного пакета помощи от США.

По его словам, всё необходимое оружие уже предусмотрено в рамках соглашения с США на $90 млрд. Но Украина не прочь получить и ракеты «Томагавк».

«Мы готовы и к отдельным договорам на отдельные виды вооружения, включая дальнобойное. Больше подробностей я рассказать не могу», — заявил Зеленский.

Зеленский отметил, что Украина наносит удары по РФ, используя собственное вооружение, и применяла бы другие типы оружия, если бы они были в наличии.

«Если россияне угрожают блэкаутом в столице Украины, то должны знать, что будет блэкаут и в российской столице», — заявил Зеленский.