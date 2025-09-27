Суббота, 27 сентября, 2025
Зеленский пригрозил Москве блэкаутом и высказался о «Томагавках»

Алексей Самохин
Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева заключать дополнительные соглашения о поставках вооружения, включая дальнобойное оружие, помимо основного пакета помощи от США.

По его словам, всё необходимое оружие уже предусмотрено в рамках соглашения с США на $90 млрд. Но Украина не прочь получить и ракеты «Томагавк». 

«Мы готовы и к отдельным договорам на отдельные виды вооружения, включая дальнобойное. Больше подробностей я рассказать не могу», — заявил Зеленский. 

Зеленский отметил, что Украина наносит удары по РФ, используя собственное вооружение, и применяла бы другие типы оружия, если бы они были в наличии. 

«Если россияне угрожают блэкаутом в столице Украины, то должны знать, что будет блэкаут и в российской столице», — заявил Зеленский. 

Новости России

Убитые в каждом доме, в плен не берём: сводка СВО на утро 26 сентября

По информации военных корреспондентов, бои за населённый пункт Заречное (Кировск) вышли на завершающую стадию.
Новости Касимова

В Касимовском округе ночью горел жилой дом 

На место происшествия выезжали 3 единицы техники, 8 человек. 
Новости России

Полиция Краснодара проверит информацию о листовках с призывами выходить замуж за мусульман

Информация о распространении листовок появилась 25 сентября в одном из городских новостных каналов. Сообщается, что на буклете напечатан призыв к местным девушкам в возрасте 16–17 лет.
Новости России

Российская армия начала масштабное наступление в сторону Днепропетровской области

Эксперт заключил, что никакого тупика нет и боевые действия продолжатся, несмотря на погодные факторы.
Новости России

Умер Тигран Кеосаян

Скончался режиссёр Тигран Кеосаян. Об этом сообщила в телеграм-канале его супруга Маргарита Симоньян.

Новости Касимова

В Касимове начался отопительный сезон

В первую очередь тепло получат социальные объекты, такие как школы и детские сады.
Происшествия

Женщина сломала ключицу, спасаясь от пожара в Рязанской области

Все жильцы успели покинуть здание, но одна из женщин упала и получила перелом ключицы. Ее госпитализировали в Областную клиническую больницу.
Общество

Более 170 курсантов из 68 регионов России приняли присягу в Академии ФСИН

Учащиеся Академии ФСИН России в торжественной обстановке зачитали текст присяги. Память сотрудников ФСИН, погибших при исполнении служебного долга, почтили минутой молчания. 
Власть и политика

В 2026 году начнётся капитальный ремонт вокзала Рязань-1 — Павел Малков

Недавно открыли новый сквер со стелой около вокзала Рязань-2, и появилась идея продолжить этот сквер и соединить оба вокзала удобным пешеходным маршрутом.
Происшествия

Массовое ДТП произошло на Московском шоссе в Рязани

Происшествие произошло на Московском шоссе на перекрестке около Дворца торжеств. Столкнулись три автомобиля.
Новости России

«Лабубу» вышли из моды: продажи популярных игрушек рухнули в три раза

Если ранее покупатели приобретали сразу несколько «Лабубу» или целые партии, то сейчас их берут значительно реже, в основном по одной штуке.
Происшествия

Мужчина погиб в результате пожара на Московском шоссе в Рязани

В 13:43 произошел пожар на Московском шоссе в Рязани. Загорелось металлическое здание размером 10 на 8 метров.
Происшествия

Три человека пострадали при лобовом столкновении в Рязанской области

После столкновения «Гранта» отлетела в сторону, где были припаркованы другие машины. Они не получили повреждений.