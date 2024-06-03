Понедельник, 3 июня, 2024

Зеленский пошёл на отчаянный шаг из-за России

Автор: 7info

Опубликовано

Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

DikGAZETE в своём материале об украинском конфликте пишет, что подразделения ВСУ вынуждены отступать под натиском российских войск, сообщает «Московский комсомолец».

По мнению автора, президент Украины Владимир Зеленский предпринял отчаянный шаг, отправившись в длительное путешествие по другим странам в поисках поддержки, оружия и денег.

Газета отмечает, что особенно ярко провал украинских сил заметен в Харьковской области, где многие сёла перешли под контроль российской армии. Солдат на передовой издание называет «беспомощными» и предполагает, что в ВСУ есть проблемы с субординацией.

В статье делается вывод: «Зеленский всё ещё в Португалии или путешествует по другим странам. Он всё так же занимается демагогией, выпрашивает деньги и оружие».

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