Зеленский подписал указ о создании делегации для переговоров с РФ о гарантиях безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал о создании делегации для переговоров с Россией о гарантиях безопасности, сообщает ТАСС.
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Главой группы назначен Давид Арахамия.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал о создании делегации для переговоров с Россией о гарантиях безопасности, сообщает ТАСС.
Главой группы назначен Давид Арахамия.
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