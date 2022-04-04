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Понедельник, 4 апреля, 2022

Зеленский подписал указ о создании делегации для переговоров с РФ о гарантиях безопасности

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Зеленский подписал указ о создании делегации для переговоров с РФ о гарантиях безопасности

7info

Президент Украины Владимир Зеленский подписал о создании делегации для переговоров с Россией о гарантиях безопасности, сообщает ТАСС.

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Главой группы назначен Давид Арахамия. 

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