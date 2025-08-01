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Новости мира

Зеленский отреагировал на заявление Путина о переговорах: «Украина готова к встрече лидеров»

Алексей Самохин
Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал заявление в своём Telegram-канале после высказываний президента России Владимира Путина об условиях возможных переговоров между странами. Об этом пишет «Московский комсомолец».

«Мы слышим заявления из России», — отметил Зеленский, добавив, что если это действительно сигнал о серьёзной готовности прекратить войну, «Украина подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров — в любое время».

Глава украинского государства подчеркнул, что и Украина, и весь мир понимают, кто именно принимает ключевые решения в России. Поэтому, по его словам, Киев предлагает «перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне к прямому разговору лидеров».

«Америка это предлагала. Украина это поддерживала. Необходима готовность со стороны России», — добавил Зеленский. Он также выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за его усилия по мирному урегулированию конфликта.

Ранее Владимир Путин, находясь на Валааме, заявил в беседе с журналистами, что переговоры с Украиной «востребованы и важны» и что для достижения мира необходимо вести диалог. Он положительно оценил предыдущие контакты между сторонами, включая обмен пленными, однако напомнил, что условия России остаются неизменными.

Среди ключевых требований, обозначенных российским президентом: устранение «коренных причин конфликта», вывод украинских войск из новых российских регионов, отказ Киева от стремления вступить в НАТО. Путин также подчеркнул, что Москва готова обсуждать урегулирование в контексте общеевропейской безопасности, при этом настаивает на установлении долгосрочного мира, а не временных решений.

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