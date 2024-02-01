Президент Украины Владимир Зеленский до конца недели отправит в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного, сообщает CNN.

По данным СМИ, в понедельник Залужного вызывали в офис Зеленского, чтобы сообщить об увольнении. Источники отмечают напряжённые отношения президента и военного.

Официального сообщения об увольнении главкома ВСУ не было, но источники уверены, что это сделают в течение нескольких дней.

В понедельник пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил CNN и другим, что слухи об увольнении главнокомандующего армией не соответствуют действительности. Министерство обороны также разместило сообщение в своих социальных сетях следующего содержания: «Уважаемые журналисты, немедленный ответ всем: нет, это неправда».