Бывший полковник армии США Дэниел Дэвис призвал Киев как можно скорее заключить мирное соглашение с Россией. Своё мнение он выразил на платформе YouTube, пишет aif.ru.

По его словам, если бы у России было намерение вести полномасштабную войну, она уже давно уничтожила бы Украину.

«Поэтому сделку нужно заключать сейчас, пока не поздно», — подчеркнул военный аналитик, добавив, что возможность подписания мирного договора всё ещё существует.

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Дэвис также отметил, что Владимир Зеленский продолжает отвергать территориальные уступки, рассчитывая вернуть утраченные территории в будущем. Но, даже если он согласится на мирное урегулирование конфликта, нет никакой гарантии, что он переживёт это событие, заявил экс-полковник.

Ранее Зеленский заявил в интервью украинским СМИ, что не поддерживает завершение военного конфликта по текущей линии боевого соприкосновения. Он сравнил этот сценарий с «Берлином» и подчеркнул, что донёс свою позицию до бывшего президента США Дональда Трампа.