«Просроченный» президент Украины Владимир Зеленский готовит ВСУ к контрнаступлению в конце лета — начале осени. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Основная цель наступления — добиться успехов к концу сентября, времени, когда предвыборная кампания Джо Байдена будет в разгаре.
По мнению экспертов, не случайно именно сейчас Запад пытается ускорить поставку киевскому режиму самолётов, а также систем ПВО. При наличии возможности Украине передали бы и бронетехнику, но её в необходимых количествах у союзников просто нет.
Ещё один важный момент: набор солдат в украинскую армию. Сейчас на границах усиливается контроль, чтобы не допустить бегства возможных рекрутов из страны. Возраст мобилизации понижен, в перспективе начнут забирать и молодых парней 18-20 лет.
Глава МВД Украины Игорь Клименко недавно в интервью упомянул, что Киев активизировал переговоры со странами Евросоюза о возвращении на родину украинских беженцев, которые подлежат мобилизации.
В случае провала Зеленский Западу больше нужен не будет, от него с радостью избавятся. В СМИ называют возможного преемника — экс-главкома ВСУ Залужного.