«Просроченный» президент Украины Владимир Зеленский готовит ВСУ к контрнаступлению в конце лета — начале осени. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Основная цель наступления — добиться успехов к концу сентября, времени, когда предвыборная кампания Джо Байдена будет в разгаре.

По мнению экспертов, не случайно именно сейчас Запад пытается ускорить поставку киевскому режиму самолётов, а также систем ПВО. При наличии возможности Украине передали бы и бронетехнику, но её в необходимых количествах у союзников просто нет.

Ещё один важный момент: набор солдат в украинскую армию. Сейчас на границах усиливается контроль, чтобы не допустить бегства возможных рекрутов из страны. Возраст мобилизации понижен, в перспективе начнут забирать и молодых парней 18-20 лет.

Глава МВД Украины Игорь Клименко недавно в интервью упомянул, что Киев активизировал переговоры со странами Евросоюза о возвращении на родину украинских беженцев, которые подлежат мобилизации.

— В общем, Киев готовит усиленный кулак для «последнего и решающего» наступления. И на Украине прекрасно понимают, что в случае очередной неудачи одним жертвоприношением Сырского Зеленский не отделается, — пишет «Комсомольская правда».

В случае провала Зеленский Западу больше нужен не будет, от него с радостью избавятся. В СМИ называют возможного преемника — экс-главкома ВСУ Залужного.