«Зеленский будет уничтожен»: аналитик объяснил, зачем бить по Киеву днем

Российские войска в ответ на агрессию Украины могут нанести удар по четырем ключевым объектам в Киеве, предположил в беседе с «МК» военный эксперт Константин Сивков.
По его мнению, целями могут стать офис Владимира Зеленского, штаб-квартира СБУ, Генштаб ВСУ и штаб-квартира ГУР Минобороны Украины.
Аналитик считает, что нанести удар следует днем, чтобы ликвидировать персонал.
Сивков добавил, что после такой атаки противник утратит возможность управлять войсками и диверсионными группами.
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