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Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Новости России

«Зеленский будет уничтожен»: аналитик объяснил, зачем бить по Киеву днем

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Российские войска в ответ на агрессию Украины могут нанести удар по четырем ключевым объектам в Киеве, предположил в беседе с «МК» военный эксперт Константин Сивков.

По его мнению, целями могут стать офис Владимира Зеленского, штаб-квартира СБУ, Генштаб ВСУ и штаб-квартира ГУР Минобороны Украины.

«Если там будет находиться Зеленский, он также будет уничтожен. Но уничтожение первых лиц не является критически важным. Главное – уничтожить аппарат», – пояснил Сивков.

Аналитик считает, что нанести удар следует днем, чтобы ликвидировать персонал.

Сивков добавил, что после такой атаки противник утратит возможность управлять войсками и диверсионными группами.

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