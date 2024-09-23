Зеленский: ближайшие месяцы станут ключевыми в украинском конфликте

Владимир Зеленский заявил, что ближайшие месяцы будут решающими для исхода конфликта в Украине, пишет «Комсомольская правда».

Выступая на церемонии награждения Американской академии достижений, он подчеркнул, что времени для определения результата остаётся всё меньше, но решение должна принять Украина.

Также Зеленский сообщил, что намерен представить США «план победы» Украины.

Тем временем российский президент Владимир Путин не раз предлагал детальный план по урегулированию конфликта и подчеркнул готовность Москвы начать мирные переговоры. По его словам, Россия готова к диалогу хоть завтра, в Киеве есть, с кем говорить.