Понедельник, 23 сентября, 2024

Зеленский: ближайшие месяцы станут ключевыми в украинском конфликте

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Владимир Зеленский заявил, что ближайшие месяцы будут решающими для исхода конфликта в Украине, пишет «Комсомольская правда».

Выступая на церемонии награждения Американской академии достижений, он подчеркнул, что времени для определения результата остаётся всё меньше, но решение должна принять Украина.

Также Зеленский сообщил, что намерен представить США «план победы» Украины.

Тем временем российский президент Владимир Путин не раз предлагал детальный план по урегулированию конфликта и подчеркнул готовность Москвы начать мирные переговоры. По его словам, Россия готова к диалогу хоть завтра, в Киеве есть, с кем говорить.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Две собаки Дарьи Донцовой отравлены недоброжелателями: одна погибла, другую лечат

На федеральном ТВ рассказали о судьбе Андрея Монкура из Рязани, которого в детстве бабушка продала на органы

Рязанцам напомнили, что делать, если видишь беспилотник

Бастрыкин поручил провести проверку после нападения на федеральных журналистов в Рязани

Обнародована программа празднования 129-летия Сергея Есенина в Константинове

В Рязани создают ещё один мурал на здании МКЦ

В Рязани на месте захоронения погибшего на СВО полковника Ульянова установили памятник

Брат погибшего в ДТП в Чучкове 17-летнего мотоциклиста рассказал о случившемся

В Госдуме назвали неуместным призыв «затянуть пояса»

В Строителе заметили затопленный в реке автомобиль

Вассерман: НАТО «отравится собственным ядом», война против России разрушает Альянс

24 сентября в рязанской Горроще отключат холодную воду