Зеленский анонсировал удары ВСУ вглубь России

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по территории России. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

По его словам, Вооружённые силы Украины будут «делать всё возможное, чтобы перенести войну на территорию России». Это заявление он сделал по итогам совещания с главнокомандующим Александром Сырским и начальником Генерального штаба Андреем Гнатовым.

Зеленский также отметил, что отдельно обсудил с военными подготовку к визиту специального посланника президента США Дональда Трампа — Кита Келлога. Он прибудет в Киев 14 июля и пробудет там целую неделю.

Ранее Зеленский предложил применить к Украине аналог плана Маршалла после окончания конфликта. По его словам, благодаря этому плану ранее было налажено развитое экономическое партнёрство между США и европейскими странами, и теперь нечто подобное может произойти и с Украиной. Об этом пишет «Лента.ру».