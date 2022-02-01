Здания Торгового городка Рязани передали АНО «Центр развития креативных индустрий»

Земельные участки и здания Торгового городка Рязани, находящиеся в собственности Рязанской области, передали автономной некоммерческой организации «Центр развития креативных индустрий». Распоряжение регионального правительства подписал губернатор Николай Любимов.
Общая стоимость имущества — 53 миллиона 416 тысяч рублей без учета НДС. Его передали АНО в качестве имущественного взноса Рязанской области.
Контролировать исполнение распоряжения поручено зампреду правительства Рязанской области Артёму Никитину.