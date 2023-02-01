Среда, 1 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Здание районной больницы в Ухоловском районе ждёт капремонт в 2023 году

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Скриншот из видео в группе Моя Рязань| Рязань и Рязанская область ВКонтакте

В 2023 году здание районной больницы в Ухоловском районе капитально отремонтируют. Об этом заявил министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников.

Планируется также провести капремонт ФАПа в посёлке Калинин и построить два новых в сёлах Покровское и Коноплино.

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что кроме ремонта необходимо всегда предусматривать оснащение медучреждений техникой и подбор персонала.

Модернизация первичного звена здравоохранения в области находится на контроле губернатора.

Видеоролик с заседания публикует группа Моя Рязань| Рязань и Рязанская область ВКонтакте.

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