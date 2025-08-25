Здание кинотеатра «Родина» в Рязани отремонтируют за 385 миллионов рублей

На сайте Госзакупок опубликована конкурсная документация для определения подрядчика, которому предстоит выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Кинотеатр «Родина», 1945-1947 гг. Здание расположено в Рязани, на улице Ленина, 41.

Начальная (максимальная) цена контракта — 385 млн 346 тыс 327 рублей 60 копеек. Заказчиком работ выступает Рязанская областная филармония.

Строителям предстоит сохранить внешний вид здания, отремонтировать и приспособить к современному использованию внутренние помещения. Об этом ранее говорил губернатор Павел Малков.

По словам главы региона, типовое здание послевоенной застройки в своё время было внесено в список объектов культурного наследия. Причём не только здание, но и его внутреннее убранство, включая, например, старый обычный паркет. Это существенно увеличивало стоимость ремонта.

Ранее сообщалось, что в здании после ремонта расположится Дом музыки, в котором планируется установить орган.

Работы необходимо будет выполнить до 30 ноября 2026 года.