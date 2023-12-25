Здание фабрики «Рязаньвест» выставили на продажу за 350 млн рублей

В Рязани выставили на продажу бывшее здание фабрики «Рязаньвест», расположенное на улице Соборной.

Соответствующее объявление появилось на «Авито» 11 декабря. Объект оценили в 350 миллионов рублей.

Площадь здания – 12 000 квадратных метров. В стоимость также входит участок размером 7 000 квадратных метров, находящийся в собственности, и еще один участок размером 4 000 квадратных метров – в аренде.

В бывшей фабрике расположены административные, офисные, производственные, торговые, и складские помещения.

Продавец предлагает использовать помещение под производство, склады или торгово-развлекательный центр.