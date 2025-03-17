Завтрак для мужа: история любви Максима и Анны

Рязанцам рассказали историю любви молодоженов Максима и Анны. О том, как встретилась пара, пишет глава рязанского ЗАГСа Елена Сорокина на своей странице ВКонтакте.

Максим и Анна познакомились на сайте знакомств. У ребят легко завязались отношения, уже спустя неделю молодые люди встретились и больше не расставались. А вот как сделать предложение любимой девушке, Максиму пришлось изрядно поломать голову.

Максим сделал Анне предложение на праздновании дня рождения друзей. Вечером компания вышла на улицу запускать фейерверки. Максим встал на одно колено, к нему подвели ничего не подозревающую Анну. На фоне торжественного момента раздавались разноцветные искры.

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Анна — профессиональный повар, теперь она каждое утро готовит Максиму вкусные завтраки. Поздравляем молодоженов и желаем им счастливой семейной жизни.