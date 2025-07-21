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Новости России

Заводы Украины будут стерты под ноль, считает военный эксперт

Алексей Самохин
Freepik AI

В ночь на 21 июля российские Вооружённые силы нанесли серию ударов по объектам военной и промышленной инфраструктуры Украины. В зону поражения попали цели в девяти регионах, включая Киев, пишет «Московский комсомолец»

Военный обозреватель Алексей Суконкин считает, что удары будут продолжаться в течение ближайших недель — вплоть до конца 50-дневного срока, обозначенного ранее президентом США Дональдом Трампом. Цель — вывод из строя ключевых мощностей украинского военно-промышленного комплекса (ВПК).

Атаки по всей территории: использованы ракеты и БПЛА

Под огневое воздействие попали объекты в Киеве, Ивано-Франковской, Харьковской, Полтавской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Николаевской и Черкасской областях. ВСУ заявили об использовании до 450 дронов «Герань-2» и около 50 ракет, включая гиперзвуковые «Кинжалы».

Минобороны России, как и прежде, не раскрыло точное количество задействованных средств. В официальном сообщении указано, что все назначенные цели поражены. Среди уничтоженных объектов — три пусковые установки ЗРК Patriot и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65.

В Киеве, по информации украинских источников, зафиксированы пожары в семи районах, в том числе на территории авиазавода «Артем» и аэродрома Жуляны. Отмечается более 15 прямых попаданий по промышленным и военным объектам.

Удары носят системный характер

По словам Суконкина, ВС РФ ведут планомерную кампанию по выведению из строя оборонной промышленности Украины. В числе поражённых целей — производственные предприятия, логистические хабы и аэродромы, откуда ранее запускались беспилотники по территории России.

— Сейчас идёт методичное выбивание ВПК Украины. Мы наносим удары, которые делают невозможным восстановление производств. После такого повреждения вернуть объекты к работе быстро не получится, — заявил эксперт.

Он уточнил, что удары по аэродромам, включая те, где могут размещаться истребители F-16, становятся всё более массированными — на некоторые объекты направляют более 100 дронов одновременно.

Украина может ответить попыткой наступления

Аналитики отмечают, что украинская сторона также готовится к ответным действиям. По данным Суконкина, в районе Юнаковки в Сумской области ВСУ накапливают живую силу, техника также перебрасывается ближе к границе. Возможна попытка прорыва в сторону Курской области в течение ближайших двух недель.

— Противник ищет способ продемонстрировать результат, способный отвлечь внимание от потерь и разрушений. В прошлом году они уже использовали это направление. Сейчас, похоже, хотят повторить, — прокомментировал Суконкин.

По его словам, российские войска уже реагируют на активность, нанося упреждающие удары по местам сосредоточения.

50 дней и новые переговоры

Отдельное внимание эксперт уделил заявлению Дональда Трампа, упомянувшего срок «50 дней» для прекращения конфликта. Суконкин отметил, что реальных оснований для мирных договорённостей в указанный период нет. 

— Украина не прекратит боевые действия добровольно. Но после потери производственных мощностей, возможно, риторика изменится. Особенно, если Европа продолжит снижать темпы поддержки, — считает Суконкин.

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