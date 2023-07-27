Заводчиков домашних животных обяжут регистрироваться и платить налоги

В России собираются ужесточить требования к заводчикам домашних животных, пишут «Известия».

Поправки в закон «Об ответственном обращении с животными» готовы к внесению в Госдуму. По информации издания, заводчиков собираются обязать регистрироваться, проводить вакцинацию питомцев, платить налоги.

По словам автора законопроекта, первого зампреда комитета Госдумы, координатора федерального проекта «Единой России» «Защита животного мира» Владимира Бурматова, инициатива поможет решить проблему «чёрных заводчиков».

Эти люди занимаются коммерческим разведением животных, не давая гарантий покупателям, держа питомцев в неподобающих условиях.

— Известный пример-рекорд — 70 пуделей в одной квартире. Понятно, что соседи на стенку лезли, потому что жизнь из-за запаха и шума была просто невыносимой, — пояснил Бурматов «Известиям».

По мнению депутата, такие заводчики обрекают животных на муки. В пример он привел случай, когда таксу якобы с родословной принесли на прием к врачу: рост животного был намного больше, предусмотренного породой.

Зафиксированы случаи покупки животных, после которой питомцы умирают через некоторое время. Официальная регистрация заставит заводчиков соблюдать определённые нормы, содержать животных в нормальных условиях.