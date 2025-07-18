Завхоз тамбовской школы раскрыл, что сказал жене, выиграв 307 миллионов рублей

Завхоз школы в Тамбовской области Арсен Мамиконян признался жене в любви, узнав, что выиграл 307 миллионов рублей в лотерее «Столото», рассказали РИА Новости в компании.

Мужчина стал победителем розыгрыша, состоявшегося 28 июня. Он уточнил, что купил три билета и доверился функции автоматического выбора комбинации.

«Приобретал билеты с мыслью выиграть хотя бы 25 тысяч. Но сумма оказалась гораздо больше! Тут же подошел к супруге со словами: «Я тебя люблю, теперь мы стали миллионерами!» – заявил Мамиконян.

Победитель назвал себя счастливым человеком и уточнил, что ему повезло с супругой. Он всегда верил, что удача на его стороне.

Выигранные деньги Мамиконян планирует потратить на закрытие ипотеки, выплату кредитов братьев и сестер. Также он с женой хотят купить земельный участок и построить дом.