Завхоз тамбовской школы раскрыл, что сказал жене, выиграв 307 миллионов рублей

Завхоз школы в Тамбовской области Арсен Мамиконян признался жене в любви, узнав, что выиграл 307 миллионов рублей в лотерее «Столото», рассказали РИА Новости в компании.
Мужчина стал победителем розыгрыша, состоявшегося 28 июня. Он уточнил, что купил три билета и доверился функции автоматического выбора комбинации.
Победитель назвал себя счастливым человеком и уточнил, что ему повезло с супругой. Он всегда верил, что удача на его стороне.
Выигранные деньги Мамиконян планирует потратить на закрытие ипотеки, выплату кредитов братьев и сестер. Также он с женой хотят купить земельный участок и построить дом.