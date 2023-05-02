Завершился учебно-методический сбор начальников пресс-служб Центрального округа Росгвардии

Руководитель пресс-службы Управления Росгвардии по Рязанской области полковник полиции Сергей Ларькин получил диплом Союза журналистов Воронежской области за освещение деятельности Росгвардии в средствах массовой информации.

Награждение прошло в рамках учебно-методического сбора начальников пресс-служб Центрального округа Росгвардии, который состоялся в столице Черноземья.

Мастер-классы провели руководитель редакции региональных новостей информационного агентства «ТАСС», главный редактор газеты «Коммерсант — Черноземье», редактор газеты «Комсомольская правда – Воронеж» и руководитель коммуникационной группы «Абирег».

«Полученный в ходе встречи опыт поспособствует дальнейшему развитию взаимоотношений между силовыми ведомствами региона, представителями СМИ и обществом», — отметил Сергей Ларькин.

В рамках учебно-методического сбора участники сбора посетили редакции телеканалов ГТРК «Воронеж» и «Губерния».

Завершился учебно-методический сбор подведением итогов работы по информационному сопровождению деятельности Центрального округа Росгвардии и награждением наиболее отличившихся в работе сотрудников пресс-служб.